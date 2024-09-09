Флик признан лучшим тренером месяца в ла лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик стал лучшим тренером в чемпионате Испании по итогам августа, сообщает пресс-служба лиги.

Под руководством 59-летнего специалиста сине-гранатовые провели четыре матча в новом сезоне, одержав во всех из них победы. Команда возглавляет турнирную таблицу ла лиги с 12 очками.

Флик стал главным тренером «Барселоны» в конце мая. Ранее он работал в сборной Германии, «Хоффенхайме» и «Баварии», вместе с которой дважды выиграл бундеслигу, стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.