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Флик — о 7:1 с «Валенсией»: «Игроки «Барселоны» проделали отличную работу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (7:1).

«Игроки показали свежие ноги. Они были вовлечены в игру и проделали отличную работу. Мне понравилось выступление моей команды. Запасные игроки усложнили задачу? Это моя работа, и это нормально. Я предпочитаю такую ситуацию, чем когда у тебя есть только одиннадцать игроков. У нас хорошая команда, атмосфера замечательная, и моя задача — выбирать», — приводит слова Флика AS.

После этого матча «Барселона» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на семь очков. «Валенсия» с 16 очками — на предпоследнем 19- м месте.

ФК Барселона
ФК Валенсия
Ханс Флик
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