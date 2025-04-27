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Сегодня, 03:01

Флик о победе в Кубке Испании: «Завоевать трофей в таком матче — нечто особенное»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу в финале Кубка Испании над «Реалом» (3:2).

«Я рад за команду, рад тому, что игроки прекрасно поработали. То, как они бились, как они отыгрались, было совершенно восхитительно. Я горжусь командой. Завоевать трофей в таком матче — это всегда нечто особенное.

Нам нужно отпраздновать эту победу, а следующей целью станет восстановление, восстановление и восстановление. Требл возможен, но надо продолжать работать», — сказал Флик в эфире TVE.

«Барселона» стала победителем Кубка Испании. Для каталонцев это 32-й трофей, они являются рекордсменами по победам. На втором месте «Атлетик» (24), замыкает тройку «Реал» (20).

ФК Барселона
ФК Реал
Ханс Флик
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