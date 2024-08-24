Флик рассказал, что думает о Гюндогане после его ухода из «Барселоны»

Сегодня, 08:25
Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик рассказал, что думает об уходе полузащитника Илкая Гюндогана из каталонского клуба.
«Гюндоган хотел помочь клубу, но потом передумал оставаться. Я могу сказать об этом футболисте только хорошее. Он является отличным человеком и футболистом», — цитирует тренера Mundo Deportivo.
В пятницу, 23 августа, горожане объявили о подписании 33-летнего футболиста.
Гюндоган играл за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего перешел в «Барселону». В августе футболист и испанский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.