Флик рассказал, когда Ямаль вернется на поле

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы над «Брестом» (3:0) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов рассказал, когда ждать возвращения в строй вингера Ламина Ямаля.

«Я сказал Ямалю, что надеюсь увидеть его с нами в субботу в матче против «Лас-Пальмаса», — цитирует Флика Barcacentre.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль отметился 6 голами и 8 результативными передачами в 16 матчах «Барселоны». У него растяжение связок голеностопа.

Игра между клубами «Барселона» и «Лас-Пальмас» в рамках 15-го тура ла лиги пройдет 30 ноября в Барселоне. Матч начнется в 16:00 по мск.