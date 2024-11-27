Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Испания. Новости

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:25

Флик рассказал, когда Ямаль вернется на поле

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы над «Брестом» (3:0) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов рассказал, когда ждать возвращения в строй вингера Ламина Ямаля.

«Я сказал Ямалю, что надеюсь увидеть его с нами в субботу в матче против «Лас-Пальмаса», — цитирует Флика Barcacentre.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль отметился 6 голами и 8 результативными передачами в 16 матчах «Барселоны». У него растяжение связок голеностопа.

Игра между клубами «Барселона» и «Лас-Пальмас» в рамках 15-го тура ла лиги пройдет 30 ноября в Барселоне. Матч начнется в 16:00 по мск.

Ламин Ямаль
ФК Барселона

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Сегодня
Вчера
Неделя