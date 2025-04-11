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Испания

11 апреля, 17:25

Флик рассказал о возможном продлении контракта с «Барселоной»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о наличии переговоров с клубом о продлении его контракта.

«Мой ответ будет развернутым. Я искренне ценю и наслаждаюсь тем, что имею здесь. У меня прекрасный штаб и удивительная команда с высокопрофессиональными футболистами. В раздевалке царит отличная атмосфера — не раз говорил, что это как одна семья. Все сотрудники клуба большие молодцы и делают свою работу на высшем уровне. Кроме того, мне очень нравится жить в Барселоне вместе с супругой — это новый и интересный опыт для меня.

Я полон энергии и уверен, что нам есть куда расти. Я не из тех тренеров, кто стремится подписать новый контракт на три года вперед, чтобы потом расслабленно думать: «Ну, теперь у меня есть время». Мне ближе подход, при котором ты работаешь на результат здесь и сейчас.

Я понимаю ситуацию в клубе. Она непростая, но все довольны процессом. Давайте подождем год и посмотрим, как все сложится. Если удовлетворенность сохранится, тогда обсудим дальнейшие шаги. Жизнь непредсказуема, но я хотел бы завершить свою работу здесь на позитиве», — заявил Флик на пресс-конференции.

Ранее СМИ сообщали, что сине-гранатовые хотят пролонгировать трудовое соглашение с немецким специалистом до 2027 года. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футбол
ФК Барселона
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