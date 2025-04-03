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3 апреля, 12:21

Флик: «Требл? Мечтать можно, но сейчас важнее «Бетис»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сдержанно оценил шансы на завоевание требла в этом сезоне, сделав акцент на ближайших задачах.

«Мечтать о чемпионстве, Кубке Испании и Лиге чемпионов — естественно, но сейчас важно сосредоточиться на поэтапной работе. Сначала восстановление после матча, затем подготовка к «Бетису». Предстоящие недели будут тяжелыми, но у нас потрясающий коллектив, которым клуб и фанаты могут гордиться», — приводит слова Флика Marca.

В финале Кубка Испании «Барселону» ждет «эль класико» с «Реалом» — лишь восьмой такой случай в истории турнира. Ранее в очных финальных противостояниях «Реал» побеждал 4 раза, «Барса» брала верх 3 раза. Рекорд по количеству финалов держит противостояние с «Атлетиком» (9 матчей).

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