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Сегодня, 05:18

Флик — о победе «Барселоны» над «Мальоркой»: «Счастлив, что ноябрьское дерьмо закончилось и наступил декабрь»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в перенесенном матче 19-го тура ла лиги с «Мальоркой» (5:1).

«Доволен пятью голами! Уже говорил, что я счастлив тому, что ноябрьское дерьмо закончилось и наступил декабрь. Сегодня нам не был необходим Левандовски, а ему нужно было отдохнуть. Ферран хорошо провел игру», — цитирует Флика Football Espana.

«Барселона» прервала серию из трех матчей без побед в ла лиге и с 37 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата.

Футбол
ФК Барселона
ФК Мальорка
Ханс Флик
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