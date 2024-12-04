Флик — о победе «Барселоны» над «Мальоркой»: «Счастлив, что ноябрьское дерьмо закончилось и наступил декабрь»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в перенесенном матче 19-го тура ла лиги с «Мальоркой» (5:1).

«Доволен пятью голами! Уже говорил, что я счастлив тому, что ноябрьское дерьмо закончилось и наступил декабрь. Сегодня нам не был необходим Левандовски, а ему нужно было отдохнуть. Ферран хорошо провел игру», — цитирует Флика Football Espana.

«Барселона» прервала серию из трех матчей без побед в ла лиге и с 37 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата.