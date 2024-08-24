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24 августа, 23:47

Флик заявил, что удовлетворен игрой «Барселоны» в матче против «Атлетика»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал результат матча 2-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:1).

«Сегодня я более удовлетворен игрой, чем это было в Валенсии. Я очень рад победе. Я также рад возвращению Педри. Порой по ходу встречи команде не хватало спокойствия, но хорошо, когда есть страсть и интенсивность», — приводит Marca слова Флика.

После двух туров ла лиги «Барселона» с 6 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Сельте» (6) по дополнительным показателям. 27 августа каталонский клуб отправится в гости к «Райо Вальекано».

Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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