Флик заявил, что удовлетворен игрой «Барселоны» в матче против «Атлетика»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал результат матча 2-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:1).

«Сегодня я более удовлетворен игрой, чем это было в Валенсии. Я очень рад победе. Я также рад возвращению Педри. Порой по ходу встречи команде не хватало спокойствия, но хорошо, когда есть страсть и интенсивность», — приводит Marca слова Флика.

После двух туров ла лиги «Барселона» с 6 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Сельте» (6) по дополнительным показателям. 27 августа каталонский клуб отправится в гости к «Райо Вальекано».