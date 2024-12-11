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Сегодня, 13:44

Флика дисквалифицировали на два матча в ла лиге, он пропустит игру с «Атлетико»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик наказан 2-матчевой дисквалификацией в ла лиге, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

59-летний специалист получил красную карточку в матче «Барселоны» с «Бетисом» (2:2) в 16-м туре. Флик пропустит матчи каталонцев с «Леганесом» (15 декабря) и «Атлетико» (21 декабря).

После 17 матчей «Барселона» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Флика опережает «Реал» на два очка, но у мадридцев есть одна игра в запасе.

Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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