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Испания

Сегодня, 16:25

Флорентино Перес хочет, чтобы Зидан стал частью организационной структуры «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы Зинедин Зидан вошел в организационную структуру клуба, сообщает AS.

По данным источника, Зидана хотят назначить на пост, связанный с техническим руководством командой за пределами поля. Причиной возможного назначения является влияние, которое французский специалист сохранил в мадридском клубе.

Отмечается, что Зидан также может повлиять на решение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в вопросе о трансфере в «Реал».

Последним местом работы 50-летнего тренера был мадридский клуб, который он покинул в 2021 году. Под руководством Зидана «Реал» дважды становился чемпионом Испании и трижды завоевал Лигу чемпионов.

Зинедин Зидан
ФК Реал
Флорентино Перес
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