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Сегодня, 14:20

Перес представил Мбаппе в качестве игрока «Реала»: «Добро пожаловать домой, Килиан»

Алина Савинова
Флорентино Перес и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к новичку команды Килиану Мбаппе во время его презентации на «Сантьяго Бернабеу».

16 июля 25-летний француз прошел медосмотр в «Реале». Позже Мбаппе официально представили в качестве футболиста клуба и вручили ему игровую футболку «сливочных» с 9-м номером.

«Дорогой Килиан, добро пожаловать домой. Мы знаем, что ты влюбился в «Реал» еще в детстве. В то время мы видели этот блеск в твоих глазах, когда ты смотрел на наш стадион. Уже тогда ты понимал, в чем особенность этого клуба. Ты осуществил свою мечту, потому что не сдался. Спасибо, что приложил все усилия, чтобы носить эту форму. Ты только что завершил свой самый успешный сезон. Ты великий футболист и ориентир для детей, которые наблюдают за тобой. Мы никогда не забудем тот день, когда Килиан осуществил свою мечту. Добро пожаловать в «Реал» , — приводит RMC Sport слова Переса.

«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
Флорентино Перес
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