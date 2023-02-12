0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:21

Флорентино Перес прокомментировал победу «Реала» на клубном чемпионате мира

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу мадридской команды на клубном чемпионате мира.

«Чтобы выиграть клубный чемпионат мира, сначала нужно выиграть Лигу чемпионов. Всегда трудно выиграть титул, но этот особенный, потому что, как я уже говорил, сначала нужно выиграть Лигу чемпионов. Быть лучшим в Европе, а затем в мире — это то, чем я очень горжусь», — цитирует Переса AS.

«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее мадридцы выигрывали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

ФК Реал
Флорентино Перес
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кроос — о возможном завершении карьеры: «Скоро все станет известно»

Анчелотти заявил, что не торопится покидать «Реал»