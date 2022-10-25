Флорентино Перес успешно перенес операцию на легких

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Президент «Реала» Флорентино Перес успешно прооперирован. У функционера было заболевание легких, ему удалили легочный узел, сообщает Marca.
По данным источника, операция была сделана сегодня, 25 октября, в больнице Пуэрта-де-Йерро в Махадаонде.
К работе Перес сможет вернуться через несколько дней. На данный момент «Реал» с 31 очком занимает 1-е место в турнирной таблице ла лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования