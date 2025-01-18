Флорентино Переса утвердили единственным кандидатом на пост президента «Реала»

Избирательная комиссия утвердила кандидатуру действующего президента «Реала» Флорентино Переса на выборах нового главы клуба, сообщает Marca.

Кандидатура 77-летнего испанца остается единственной. Срок подачи заявок истекает в субботу в 23.59. Если до этого момента не появится других кандидатов, Перес победит без выборов.

Перес во второй раз стал президентом мадридского клуба в 2009 году. До этого он уже занимал пост с 2000 по 2006 годы.

В последний раздействующий президент «Реала» также был переизбран автоматически, поскольку никто кроме Переса не выдвигал свою кандидатуру на выборах в 2021 году.