Флориан Виртц будет главной трансферной целью «Реала» летом 2025 года

Мадридский «Реал» начал работу над трансфером полузащитника «Байера» Флориана Виртца. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 21-летний немец является главной трансферной целью испанского клуба на сезон-2025/2026. Следующий он точно проведет в «Байере».

С футболистом должны пообщаться исполнительный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат. Точно также они делали при приглашении в команду Джуда Беллингема, Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 46 матчах во всех турнирах, отметившись 18 голами и 19 результативными передачами. Контракт игрока с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 11- миллионов евро.