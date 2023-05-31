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Испания

Сегодня, 17:26

Forbes назвал «Реал» самым дорогим клубом мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Первое место в нем занял мадридский «Реал». Forbes оценивает его стоимость в 6,07 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед» (6 миллиардов долларов). Третьей стала «Барселона» (5,51 миллиарда долларов), четвертым — «Ливерпуль» (5,29 млрд долларов), пятым — «Манчестер Сити» (4,99 млрд долларов).

В топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира также вошли «Бавария» (4,86 млрд долларов), «ПСЖ» (4,21 млрд долларов), «Челси» (3,1 млрд долларов), «Тоттенхэм» (2,8 млрд долларов) и «Арсенал» (2,26 млрд долларов).

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes.
Источник: Forbes
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
0
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