Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Испания. Новости

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:54

Форвард «Атлетика» Уильямс два года играл с осколком стекла в ноге

Виктория Кравченко
Иньяки Уильямс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде рассказал, что форвард Иньяки Уильямс 2 года играл с осколком стекла в ноге.

В последнее время футболиста беспокоили боли в стопе. Оказалось, что в его ноге находилось стекло размером в 2 см. Оно располагалось рядом с костью или сухожилием.

Два года назад Уильямс наступил на разбитое стекло. Врачи оказали ему помощь, и вскоре он восстановился от повреждения.

«После финала [Кубка Испании] мы провели сканирование и обнаружили, что у него в ступне все еще есть стекло. Я и доктор смеялись, потому что не могли в это поверить», — цитирует тренера Football Espana.

Футболист является рекордсменом, по проведенным матчам ла лиги подряд — 251 игра. Серия прервалась в этом году.

ФК Атлетик (Бильбао)
Эрнесто Вальверде
0
Читайте также
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Матвей Сафонов может стать сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ»
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании