24 октября, 22:23
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль провокационно высказался о «Реале» перед класико. Команды сыграют 26 октября в 10-м туре Ла лиги.
«Конечно [похожи]. Они жульничают и жалуются», — ответил Ямаль на вопрос владельца клуба «Порсинос» Ибая Льяноса, который просил сравнить клуб медиалиги и «сливочных».
В этом сезоне на счету Ямаля 7 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с «Басрелоной» рассчитан до конца июня 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 миллионов евро.
Marcus Crassus
А не рановато ли,он стал делать подобные комментарии?
25.10.2025
Ganimed
Жаль,все матчи выходных посмотреть не смогу,но в воскресение этому выродку наступит полный Пососинус Ибая, как название и имя этого клуба :sunglasses: Басрелона:joy:
24.10.2025
Симон Вирсаладзе
Опять кривой перевод через гугль какой-то
24.10.2025
Иньес Андреста
Стал хуже играть и больше болтать
24.10.2025
Bes10
Точно Ламинушка, испанский ЗПРФ
24.10.2025