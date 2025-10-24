Видео
24 октября, 22:23

Ямаль — о «Реале»: «Они жалуются и жульничают»

Руслан Минаев

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль провокационно высказался о «Реале» перед класико. Команды сыграют 26 октября в 10-м туре Ла лиги.

«Конечно [похожи]. Они жульничают и жалуются», — ответил Ямаль на вопрос владельца клуба «Порсинос» Ибая Льяноса, который просил сравнить клуб медиалиги и «сливочных».

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; Дани Ольмо, Ферран Торрес и&nbsp;Рафинья.«Барселона» уже не та? У каталонцев много проблем на старте сезона

В этом сезоне на счету Ямаля 7 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с «Басрелоной» рассчитан до конца июня 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

  • Marcus Crassus

    А не рановато ли,он стал делать подобные комментарии?

    25.10.2025

  • Ganimed

    Жаль,все матчи выходных посмотреть не смогу,но в воскресение этому выродку наступит полный Пососинус Ибая, как название и имя этого клуба :sunglasses: Басрелона:joy:

    24.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Опять кривой перевод через гугль какой-то

    24.10.2025

  • Иньес Андреста

    Стал хуже играть и больше болтать

    24.10.2025

  • Bes10

    Точно Ламинушка, испанский ЗПРФ

    24.10.2025

