Ямаль — о «Реале»: «Они жалуются и жульничают»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль провокационно высказался о «Реале» перед класико. Команды сыграют 26 октября в 10-м туре Ла лиги.

«Конечно [похожи]. Они жульничают и жалуются», — ответил Ямаль на вопрос владельца клуба «Порсинос» Ибая Льяноса, который просил сравнить клуб медиалиги и «сливочных».

В этом сезоне на счету Ямаля 7 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с «Басрелоной» рассчитан до конца июня 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 миллионов евро.