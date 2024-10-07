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Сегодня, 09:30

Ямаль поддержал травмированного Карвахалю: «Много сил тебе»

Руслан Минаев
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль обратился к защитнику «Реала» Дани Карвахалю, который получил серьезную травму колена.

«Много сил тебе, Карва. Ты вернешься здоровым как бык, кем ты и являешься», — написал Ямаль в соцсети.

32-летний защитник «Реала» травмировался в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги.

После медицинского обследования, Карвахалю диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. В ближайшие дни игроку предстоит перенести операцию.

Дани Карвахаль на&nbsp;газоне. Ох какую жуткую травму получил Карвахаль — смотреть больно. Капитан «Реала» даже заплакал

Даниэль Карвахаль
Ламин Ямаль
ФК Барселона
ФК Реал

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