Ямаль поддержал травмированного Карвахалю: «Много сил тебе»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль обратился к защитнику «Реала» Дани Карвахалю, который получил серьезную травму колена.

«Много сил тебе, Карва. Ты вернешься здоровым как бык, кем ты и являешься», — написал Ямаль в соцсети.

32-летний защитник «Реала» травмировался в концовке матча с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги.

После медицинского обследования, Карвахалю диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. В ближайшие дни игроку предстоит перенести операцию.