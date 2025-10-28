Ямаль предложил Винисиусу подраться во время потасовки в класико

28 октября, 14:39
Стали известны детали эмоционального диалога между нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и форвардом «Барселоны» Ламином Ямалем. Игра 10-го тура Ла лиги завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1.
По информации телеканала Movistar+, который детально разобрал эпизод, Ямаль предложил Винисиусу подраться: «Хочешь подраться?». Бразилец согласился: «Погнали!». После этого бразильца оттащили члены тренерского штаба «Реала», а Ямаль ушел в подтрибунное помещение.
Перед класико Ямаль публично обвинил «Реал» в излишних жалобах и жульничестве.
«Реал» после 10 туров Ла лиги набрал 27 очков и занимает первое место в таблице. «Барселона» с 22 очками — на второй строчке.
Желтый полосатик
Два дебила - это сила!)
30.10.2025
Petr Bitkin
Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю :)
28.10.2025
Adminni
Слабоумный папаша Ямаля делает из сына эгоистра понтореза. Уверен, что Ямаль через пару лет начнет скитаться по арендам
28.10.2025
Boris
Процетировали великих, только вот последний раз после таких фраз Свечникова еле со льда соскребли
28.10.2025
Фирсыч
Далеко не факт. Если истерика зашкалит, могут и на тигра бросится. Особенно, которые не много того.
28.10.2025
Gordon
Винисиус и подраться? Люди, болтающие и истерящие, как правило, только болтают и истерят ) А Ямалю нужно научиться перед играми держать язык за зубами.
28.10.2025
Spartak7
Если бы Ямаль был белым, то Вини расплакался бы и сказал, что это расизм.
28.10.2025