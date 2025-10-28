Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Главная
Футбол
Испания

28 октября, 14:39

Ямаль предложил Винисиусу подраться во время потасовки в класико

Руслан Минаев
Ламин Ямаль и Винисиус Жуниор во время потасовки в матче «Реал» — «Барселона».
Фото Reuters

Стали известны детали эмоционального диалога между нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и форвардом «Барселоны» Ламином Ямалем. Игра 10-го тура Ла лиги завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1.

По информации телеканала Movistar+, который детально разобрал эпизод, Ямаль предложил Винисиусу подраться: «Хочешь подраться?». Бразилец согласился: «Погнали!». После этого бразильца оттащили члены тренерского штаба «Реала», а Ямаль ушел в подтрибунное помещение.

Перед класико Ямаль публично обвинил «Реал» в излишних жалобах и жульничестве.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; и &laquo;Барселоны&raquo; подрались после матча 10-го тура Ла&nbsp;лиги 26&nbsp;октября.Жесткие разборки «Реала» и «Барселоны» после класико! Ямалю досталось за дерзкие слова до игры

«Реал» после 10 туров Ла лиги набрал 27 очков и занимает первое место в таблице. «Барселона» с 22 очками — на второй строчке.

8

  • Желтый полосатик

    Два дебила - это сила!)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю :)

    28.10.2025

  • Adminni

    Слабоумный папаша Ямаля делает из сына эгоистра понтореза. Уверен, что Ямаль через пару лет начнет скитаться по арендам

    28.10.2025

  • Boris

    Процетировали великих, только вот последний раз после таких фраз Свечникова еле со льда соскребли

    28.10.2025

  • Фирсыч

    Далеко не факт. Если истерика зашкалит, могут и на тигра бросится. Особенно, которые не много того.

    28.10.2025

  • Gordon

    Винисиус и подраться? Люди, болтающие и истерящие, как правило, только болтают и истерят ) А Ямалю нужно научиться перед играми держать язык за зубами.

    28.10.2025

  • Spartak7

    Если бы Ямаль был белым, то Вини расплакался бы и сказал, что это расизм.

    28.10.2025

    Винисиус Жуниор
    Ламин Ямаль
    ФК Барселона
    ФК Реал
