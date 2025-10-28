Ямаль предложил Винисиусу подраться во время потасовки в класико

Стали известны детали эмоционального диалога между нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и форвардом «Барселоны» Ламином Ямалем. Игра 10-го тура Ла лиги завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1.

По информации телеканала Movistar+, который детально разобрал эпизод, Ямаль предложил Винисиусу подраться: «Хочешь подраться?». Бразилец согласился: «Погнали!». После этого бразильца оттащили члены тренерского штаба «Реала», а Ямаль ушел в подтрибунное помещение.

Перед класико Ямаль публично обвинил «Реал» в излишних жалобах и жульничестве.

«Реал» после 10 туров Ла лиги набрал 27 очков и занимает первое место в таблице. «Барселона» с 22 очками — на второй строчке.