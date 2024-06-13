Нико Уильямс: «Я точно начну предсезонную подготовку в «Атлетике»

Сегодня, 08:28
Форвард «Атлетика» Нико Уильямс ответил на вопрос о своем будущем в баскском клубе.
«Я очень счастлив в Бильбао. Этот клуб дал мне все. Я точно знаю, где начну предсезонную подготовку. Я сказал агенту, что не хочу ничего слышать до конца Евро», — цитирует игрока Cope.
Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему испанцу со стороны «Барселоны» и «Челси». Контракт игрока действует до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Уильямс провел за «Атлетик» 37 матчей, забил 8 голов и сделал 17 результативных передач.