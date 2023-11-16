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Испания

Сегодня, 09:27

Форвард «Реала» Хоселу назвал игрока «Барселоны» жемчужиной Испании

Виктория Кравченко
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Форвард «Реала» Хоселу рассказал, что думает о 16-летнем игроке «Барселоны» Ламине Ямале. Он назвал его жемчужиной Испании.

«Ламин — жемчужина Испании, его нужно всячески поддерживать и наставлять. Это отличный молодой парень, мы все его поддерживаем. В будущем он станет одним из главных звеньев в сборной Испании», — цитирует игрока Cope.

Ямаль является воспитанником футбольной академии «Барселоны». В сезоне-2023/24 нападающий участвовал в 17 матчах клуба, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами.

Ламин Ямаль
ФК Барселона
ФК Реал
Хоселу
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