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Форвард «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал пост после презентации в качестве игрока мадридского клуба.
«Мадридисты! Сегодня был незабываемый день для меня и моей семьи. Я осуществил детскую мечту. Масса эмоций!
Спасибо за ласку и любовь на долгие годы. Очень рад и горд быть частью большой семьи «Реала». Не могу дождаться, когда начну играть за лучший клуб в мире. Hala Madrid!» — написал Мбаппе в соцсети.
16 июля на «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация 25-летнего форварда в качестве футболиста мадридского клуба. Мбаппе вручили игровую футболку «сливочных» с 9-м номером.
«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.