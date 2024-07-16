Мбаппе — о «Реале»: «Не могу дождаться, когда начну играть за лучший клуб в мире»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал пост после презентации в качестве игрока мадридского клуба.

«Мадридисты! Сегодня был незабываемый день для меня и моей семьи. Я осуществил детскую мечту. Масса эмоций!

Спасибо за ласку и любовь на долгие годы. Очень рад и горд быть частью большой семьи «Реала». Не могу дождаться, когда начну играть за лучший клуб в мире. Hala Madrid!» — написал Мбаппе в соцсети.

16 июля на «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация 25-летнего форварда в качестве футболиста мадридского клуба. Мбаппе вручили игровую футболку «сливочных» с 9-м номером.

«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.