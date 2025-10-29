Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Главная
Футбол
Испания

29 октября, 16:15

Винисиус извинился за эмоциональную реакцию на раннюю замену в класико

Руслан Минаев
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор извинился за свою эмоциональную реакцию на раннюю замену в матче с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла лиги.

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Реала» за свою реакцию, когда меня заменили в класико. Как я уже сделал лично во время сегодняшней тренировки, я хочу еще раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть берет верх; я всегда хочу побеждать и помогать своей команде.

Моя конкурентоспособная натура проистекает из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо «Реала», как я это делал с первого дня», — написал бразилец в соцсети.

Винисиус Жуниор.Винисиус снова в огненной форме! Да, конфликтует с Алонсо и Ямалем, но играет гораздо лучше

Форвард был заменен на 72-й минуте и публично выразил недовольство главному тренеру мадридского клуба Хаби Алонсо. Испанский специалист после игры заявил, что поговорит с игроком.

4

  • ызк

    "...извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом." Тренера в списке нет

    29.10.2025

  • hant64

    Нагнули немного гориллообразного, он и потёк. Иуда в натуре.

    29.10.2025

  • Gordon

    Не прошло и года. И то - это по факту не просьба простить, а отмазки опять с объяснением "причин" истерики. Невероятно, умопомрачительно мерзкий персонаж.

    29.10.2025

    Винисиус Жуниор
    ФК Барселона
    ФК Реал
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя