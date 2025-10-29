Винисиус извинился за эмоциональную реакцию на раннюю замену в класико

29 октября, 16:15
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор извинился за свою эмоциональную реакцию на раннюю замену в матче с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла лиги.
«Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Реала» за свою реакцию, когда меня заменили в класико. Как я уже сделал лично во время сегодняшней тренировки, я хочу еще раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть берет верх; я всегда хочу побеждать и помогать своей команде.
Моя конкурентоспособная натура проистекает из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо «Реала», как я это делал с первого дня», — написал бразилец в соцсети.
Форвард был заменен на 72-й минуте и публично выразил недовольство главному тренеру мадридского клуба Хаби Алонсо. Испанский специалист после игры заявил, что поговорит с игроком.
"...извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом." Тренера в списке нет
29.10.2025
hant64
Нагнули немного гориллообразного, он и потёк. Иуда в натуре.
29.10.2025
Gordon
Не прошло и года. И то - это по факту не просьба простить, а отмазки опять с объяснением "причин" истерики. Невероятно, умопомрачительно мерзкий персонаж.
29.10.2025