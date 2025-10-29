Винисиус извинился за эмоциональную реакцию на раннюю замену в класико

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор извинился за свою эмоциональную реакцию на раннюю замену в матче с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла лиги.

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Реала» за свою реакцию, когда меня заменили в класико. Как я уже сделал лично во время сегодняшней тренировки, я хочу еще раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть берет верх; я всегда хочу побеждать и помогать своей команде.

Моя конкурентоспособная натура проистекает из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо «Реала», как я это делал с первого дня», — написал бразилец в соцсети.

Форвард был заменен на 72-й минуте и публично выразил недовольство главному тренеру мадридского клуба Хаби Алонсо. Испанский специалист после игры заявил, что поговорит с игроком.