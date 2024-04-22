Винисиус стал лучшим бомбардиром класико среди бразильцев

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор реализовал пенальти в матче с «Барселоной» (3:2) в 32-м туре ла лиги.

Гол для нападающего стал седьмым в класико. Винисиус вышел на первое место по этому показателю среди бразильцев, обойдя Роналдо и Эваристо де Маседо — по 6 голов.

Далее в списке идут Роналдиньо, Ривалдо и Джованни, которые забили в класико по 5 голов. Трижды в противостоянии «Реала» и «Барселоны» отмечались Неймар и Ромарио.

Лучшим бомбардиром класико является Лионель Месси (26 голов), далее идут Криштиану Роналду, Альфредо Ди Стефано (по 18 голов) и Карим Бензема (16).