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Испания

Сегодня, 08:24

Винисиус стал лучшим бомбардиром класико среди бразильцев

Руслан Минаев
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор реализовал пенальти в матче с «Барселоной» (3:2) в 32-м туре ла лиги.

Гол для нападающего стал седьмым в класико. Винисиус вышел на первое место по этому показателю среди бразильцев, обойдя Роналдо и Эваристо де Маседо — по 6 голов.

Далее в списке идут Роналдиньо, Ривалдо и Джованни, которые забили в класико по 5 голов. Трижды в противостоянии «Реала» и «Барселоны» отмечались Неймар и Ромарио.

Лучшим бомбардиром класико является Лионель Месси (26 голов), далее идут Криштиану Роналду, Альфредо Ди Стефано (по 18 голов) и Карим Бензема (16).

Винисиус Жуниор
ФК Барселона
ФК Реал
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