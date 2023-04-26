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Испания

Сегодня, 17:37

Форвард «Жироны» Кастельянос назвал Месси своим кумиром

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Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос рассказал о своем отношении к нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Мне всегда нравилась «Барселона» больше, чем «Реал». Все из-за Лео Месси. Он для меня кумир. Мне всегда очень нравились его матчи. Я не знаю, видел ли Лео вчерашнюю игру. Мы говорим о лучшем игроке в мире. Он бог для аргентинцев. Месси заставил меня плакать после чемпионата мира», — сказал Кастельянос блогеру Жерару Ромеро.

Форвард «Жироны» Валентин Кастельянос оформил покер в ворота «Реала» в матче 31-го тура испанской ла лиги, прошедшем 25 апреля.

24-летний аргентинец выступает за испанский клуб с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 12 голов и отдал одну голевую передачу.

Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
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