Бензема предлагают 100 миллионов евро в год после уплаты налогов — «Реал» примет любое решение француза

Форвард «Реала» Карим Бензема обсудил с президентом клуба Флорентино Пересом предложение от клуба из Саудовской Аравии.

По информации журналист Onda Cero Альберто Перейра, нападающий рассказал Пересу, что получил предложение в 100 миллионов евро в год чистыми.

Отмечается, что «Реал» не будет препятствовать уходу игрока и примет любое его решение. 35-летний француз может определиться со своим будущим уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что французский форвард получил предложение из Саудовской Аравии, где ему предложен контракт на два сезона с зарплатой 200 миллионов евро.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В текущем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 6 результативных передач.