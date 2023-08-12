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Кессье попрощался с «Барселоной»: «Наши пути разошлись, но я всегда буду за вас болеть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Франк Кессье, который недавно подписал контракт с «Аль-Ахли», попрощался с «Барселоной».

«Для меня было честью и привилегией носить эти цвета, побеждать и бороться за вас. Я доволен этим годом как лично, так и для команды. Хочу поблагодарить болельщиков, с которыми я всегда буду заодно. Теперь наши пути разошлись, но я всегда буду болеть за вас! Вперед, «Барса»!» — написал Кессье в своих соцсетях.

26-летний футболист выступал за «Барселону» с лета 2022 года. Он провел 43 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. До этого полузащитник играл за «Милан», «Аталанту», «Чезену» и ивуарийский «Стелла клаб».

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