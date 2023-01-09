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Испания

Сегодня, 09:58

Франк Кессье: «Барселона не могла проиграть «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье прокомментировал победу своей команды над «Атлетико» (1:0) в 16-м туре чемпионата Испании.

«Я счастлив, что сыграл, внеся вклад в победу команды. Мы не могли проиграть, мы должны были сделать все, чтобы забрать три очка», — приводит слова Кессье Mundo Deportivo.

Ивуариец заменил нидерландского хавбека Френки де Йонга на 58-й минуте матча.

В текущем сезоне 26-летний Кессье провел за каталонский клуб 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко за 16 матчей. «Атлетико» располагается на пятом месте, набрав 27 баллов.

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ФК Барселона
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