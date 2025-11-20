Видео
Сегодня, 07:28

Мастантуоно: «Ламин Ямаль играет лучше меня, он демонстрирует невероятный уровень

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно считает, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль играет лучше него.

«Ямаль играет лучше меня, он демонстрирует невероятный уровень и уже доказал, что сейчас переживает потрясающий период. Я приехал в «Реал», сейчас прохожу процесс адаптации, который, надеюсь, будет быстрым и я смогу привыкнуть к ритму футбола в Европе», — цитирует Cadena SER Мастантуоно.

18-летний аргентинец в августе перебрался в «Реал». В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 12 матчах во всех турнирах.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Франко Мастантуоно
