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Сегодня, 17:16

Ямаль: «Невероятно видеть детей в футболках с моей фамилией»

Алина Савинова
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил, как относится к тому, что дети носят футболки с его фамилией.

«Это невероятно. Когда я был ребенком, я носил футболки с Неймаром, Месси и другими игроками. Поэтому то, что дети играют в футболках с моей фамилией, означает, что я вдохновляю их, по крайней мере, в футболе. Я никогда не думал, что это произойдет так быстро. Потрясающе видеть 13-летних ребят в футболке с именем парня, который всего на четыре года их старше», — цитирует Ямаля ESPN.

17-летний Ямаль является воспитанником «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых он дебютировал в 2023 году. Вместе с каталонским клубом футболист стал чемпионом Испании в сезоне-2022/23 и обладателем Суперкубка страны в 2025-м. В составе сборной Испании Ямаль выиграл чемпионат Европы-2024.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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