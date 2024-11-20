Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:50

Футболист «Барселоны» Ямаль стал послом ЮНИСЕФ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал послом ЮНИСЕФ, сообщает пресс-служба организации.

В рамках этого события 17-летний футболист обратился к своему младшему брату Кейну.

«Сегодня я обращаюсь к тебе и к каждому ребенку во всем мире: никогда не забывайте играть», — сказал Ямаль на видео, опубликованном фондом.

ЮНИСЕФ осуществляет свои программы более чем в 190 странах и территориях. Организация занимается защитой прав детей и предоставлением им возможностей для роста и развития, в том числе в спортивных направлениях.

Ямаль является чемпионом Испании сезона-2022/23 и чемпионом Европы 2024 года.

Ламин Ямаль

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Российские футболисты сами рассказывают сколько тратят на жизнь. Врут?
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Сегодня
Вчера
Неделя