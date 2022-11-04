Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:27

Пике отказался от 50 миллионов евро за расторжение контракта с «Барселоной»

Руслан Минаев
Telegram Новости

Стали известны детали расторжения контракта защитника Жерар Пике с «Барселоной».

По данным Cope, футболист отказался от более чем 50 миллионов евро, которые были положены ему в течение следующих двух лет действия контракта.

Пике объявил о решении завершить карьеру в четверг, 3 ноября. 35-летний испанец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов (3 — в составе «Барселоны» и 1 — в составе «Манчестер Юнайтед»), чемпионом Англии и 8-кратным чемпионом Испании.

В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.

Жерар Пике
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Менять правила из-за Валиевой сейчас нельзя». Мнение Александра Энберта
Сборная в Таджикистане, интервью Божовича и «Ростов» — «Динамо». Рабинер — о хайлайтах недели
Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет совершил посадку в Махачкале
Президент «Калашникова» заявил о возможности увеличить калибр армейских автоматов
Reuters: G7 и Австралия договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пуйоль о завершении карьеры Пике: «Это очень несправедливо, мало кто защищал футболку клуба так, как ты»