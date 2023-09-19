Футболистка Эрмосо сделала заявление о непопадании в состав сборной Испании после скандала с поцелуем

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо в соцсетях опубликовала пост по поводу своего непопадание в состав национальной команды после скандала с поцелуем главы RFEF Луиса Рубиалеса. Она выразила поддержку тем, кто также попал в эту неприятную историю.

«Ситуация была создана людьми, которые до сих пор продолжают принимать решения в RFEF. Я также хотела бы прояснить одну вещь. Сегодня пытались утверждать, что обстановка будет безопасной для моих товарищей по команде. Однако на той же пресс-конференции было сообщено, что они не вызывают меня для того, чтобы защитить. Защитить от чего? Или от кого?» — написала Эрмосо.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

10 сентября Рубиалес объявил, что собирается покинуть свой пост главы RFEF. Он отметил, что уходит, потому что не может продолжать свою работу.