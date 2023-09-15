Футболистки сборной Испании не собираются возвращаться в команду, несмотря на уход Рубиалеса и главного тренера

Футболистки сборной Испании, которые выиграли чемпионат мира-2023, не намерены возвращаться в национальную команду, сообщает AS.

По данным источника, футболисток не убедили ни отставка президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, ни уход главного тренера сборной Хорхе Вильды. Новому тренеру национальной команды Монсеррат Томе теперь придется выбрать 23 игрока на матчи Лиги наций против Швеции и Швейцарии, которые пройдут 22 и 26 сентября.

15 сентября Рубиалес прибыл в Национальный суд Мадрида для дачи показаний по делу, связанному с поцелуем футболистки испанской сборной Дженнифер Эрмосо.

8 сентября сообщалось, что прокуратура подала жалобу в Национальный суд по обвинению в сексуальном насилии и физическом принуждении против Рубиалеса. 11 сентября суд Испании принял иск к рассмотрению.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку.

После скандала специалист объявил об уходе с поста главы RFEF. Также он отметил, что в его поцелуе с Эрмосо не было сексуального подтекста.