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Сегодня, 15:09

Футболисту «Реал Сосьедад» Захаряну потребовалась операция на правой лодыжке

Виктория Кравченко
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате перекрута, полученного во время тренировки 17 июля, сообщается на сайте команды.

Травма потребует хирургического вмешательства. В ближайшее время футболисту будет сделана операция в Барселоне.

Ранее в пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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