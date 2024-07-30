Футболисту «Реал Сосьедад» Захаряну потребовалась операция на правой лодыжке

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате перекрута, полученного во время тренировки 17 июля, сообщается на сайте команды.

Травма потребует хирургического вмешательства. В ближайшее время футболисту будет сделана операция в Барселоне.

Ранее в пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 40 матчей за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.