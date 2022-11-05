Футболисты «Барселоны» вышли под номерами Пике в прощальном матче защитника

5 ноября, 23:30
Все игроки «Барселоны» вышли под третьими номерами перед матчем 13-го тура чемпионата против «Альмерии». Футболисты каталонского клуба решили почтить защитника Жерара Пике (его номер — 3), который в субботу проводит прощальную игру за сине-гранатовых.
Перед матчем «Барселона» — «Альмерия» на стадионе «Камп Ноу» 35-летний испанский футболист вышел на поле со своими сыновьями — Сашей и Миланом.
Пике — воспитанник «Барселоны». В 2004 году он покинул клубную академию и перешел в «Манчестер Юнайтед». В 2008-м он вернулся в испанский коллектив. 3 ноября защитник объявил о завершении карьеры и уходе из команды.
На 7-й минуте встречи форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не смог реализовать пенальти в ворота «Альмерии».
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