Футбольные трансляции 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

Сегодня, 07:00
«СЭ» публикует информацию о расписании футбольных матчей 19 декабря, во вторник. Ниже указана информация о том, где можно посмотреть трансляции игр. Время начала — московское.
«СЭ» на своем сайте в разделе матч-центр ведет онлайн-трансляции ключевых событий футбольных встреч.
21:00. «Райо Вальекано» — «Валенсия»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»
23:30. «Атлетико» — «Хетафе»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»
23:30. «Гранада» — «Севилья»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»
21:00. «Урава Ред Даймонд» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»
20:30. «Вердер» — «Лейпциг»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
22:30. «Боруссия» Д — «Майнц»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
22:30. «Хоффенхайм» — «Дармштадт»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
22:45. «Эвертон» — «Фулхэм»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во «ВКонтакте»
22:45. «Порт Вейл» — «Мидлсбро»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во «ВКонтакте»
23:00. «Челси» — «Ньюкасл»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во «ВКонтакте»
23:00. «Наполи» — «Фрозиноне»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»