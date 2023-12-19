Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:00

Футбольные трансляции 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

19 декабря пройдут игры ла лиги, клубного ЧМ, бундеслиги, Кубка Италии и Кубка лиги Англии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Оператор футбольного матча чемпионата Германии.
Оператор матча бундеслиги.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«СЭ» публикует информацию о расписании футбольных матчей 19 декабря, во вторник. Ниже указана информация о том, где можно посмотреть трансляции игр. Время начала — московское.

«СЭ» на своем сайте в разделе матч-центр ведет онлайн-трансляции ключевых событий футбольных встреч.

Расписание футбольных матчей и где смотреть игры 19 декабря

Испания. Ла Лига

21:00. «Райо Вальекано» — «Валенсия»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»

23:30. «Атлетико» — «Хетафе»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»

23:30. «Гранада» — «Севилья»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»

Клубный чемпионат мира-2023

21:00. «Урава Ред Даймонд» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»

Германия. Бундеслига

20:30. «Вердер» — «Лейпциг»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

22:30. «Боруссия» Д — «Майнц»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

22:30. «Хоффенхайм» — «Дармштадт»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

Англия. Кубок лиги

22:45. «Эвертон» — «Фулхэм»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во «ВКонтакте»

22:45. «Порт Вейл» — «Мидлсбро»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во «ВКонтакте»

23:00. «Челси» — «Ньюкасл»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во «ВКонтакте»

Кубок Италии

23:00. «Наполи» — «Фрозиноне»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»

Футбол
0
Читайте также
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Бабушка погибшего в Марьинке бойца Рудакова рассказала о своем внуке
ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении
Премьер Нигера высоко оценил визит делегации МО РФ в страну
В Россию при посредничестве Катара прибыл девятилетний мальчик
Популярное видео
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Жирона» обыграла «Алавес» и вернулась на первое место в ла лиге