Габриэл Мизехауй стал игроком «Жироны»

Полузащитник Габриэл Мизехауй подписал контракт с «Жироной», сообщает пресс-служба бело-красных.

Соглашение 18-летнего игрока с «жиронцами» рассчитано до июня 2028 года. Отмечается, что полузащитник уже прошел медицинское обследование и на этой неделе присоединится к тренировкам с командой.

Ранее Мизехауй выступал за «Аякс-2». В минувшем сезоне он провел 13 игр в первом дивизионе Нидерландов, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

В чемпионате Испании-2023/24 «Жирона» заняла третье место, набрав 81 очко за 38 матчей.