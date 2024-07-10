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Сегодня, 10:18

Габриэл Мизехауй стал игроком «Жироны»

Алина Савинова
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Полузащитник Габриэл Мизехауй подписал контракт с «Жироной», сообщает пресс-служба бело-красных.

Соглашение 18-летнего игрока с «жиронцами» рассчитано до июня 2028 года. Отмечается, что полузащитник уже прошел медицинское обследование и на этой неделе присоединится к тренировкам с командой.

Ранее Мизехауй выступал за «Аякс-2». В минувшем сезоне он провел 13 игр в первом дивизионе Нидерландов, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

В чемпионате Испании-2023/24 «Жирона» заняла третье место, набрав 81 очко за 38 матчей.

Источник: ФК «Жирона»
Футбол
ФК Жирона
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