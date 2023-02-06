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Сегодня, 13:40

«Галатасарай» интересуется голкипером «Барселоны» Пенью

Виктория Кравченко
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«Галатасарай» интересуется голкипером «Барселоны» Иньяки Пенью, сообщает журналист Хосеп Капдевила. Футболист является запасным вратарем клуба на фоне травмы Фернандо Муслеры.

По данным источника, «Барселона» отказалась продавать игрока турецкому клубу, так как не хочет опускать футболиста посреди сезона.

Ранее Пенья уже выступал за «Галатасарай» в прошлом сезоне на правах аренды и провел за команду 6 матчей в чемпионате Турции.

За «Барселону» футболист в этом сезоне не провел ни одного матча.

ФК Барселона
ФК Галатасарай
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