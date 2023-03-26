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Мадридский «Реал» хочет в ближайшее время определиться с новым главным тренером, который заменит Карло Анчелотти.
Как сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде, в списке главных кандидатов на замену: два аргентинца Марсело Гальярдо и Маурисио Почеттино, экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан и бывшим тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.
Ранее Эдерсон заявил, что Анчелотти близок к тому, чтобы возглавить сборную Бразилии. Также сообщалось, что «Реал» уволит 63-летнего специалиста, если команда не выиграет ни одного трофея в текущем сезоне.
После 26 туров мадридцы отстают от «Барселоны» на 12 очков в испанской ла лиге.