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Испания

Сегодня, 11:44

Гальярдо, Почеттино, Зидан и Нагельсманн — основные кандидаты на пост главного тренера «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мадридский «Реал» хочет в ближайшее время определиться с новым главным тренером, который заменит Карло Анчелотти.

Как сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде, в списке главных кандидатов на замену: два аргентинца Марсело Гальярдо и Маурисио Почеттино, экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан и бывшим тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Ранее Эдерсон заявил, что Анчелотти близок к тому, чтобы возглавить сборную Бразилии. Также сообщалось, что «Реал» уволит 63-летнего специалиста, если команда не выиграет ни одного трофея в текущем сезоне.

После 26 туров мадридцы отстают от «Барселоны» на 12 очков в испанской ла лиге.

Источник: https://twitter.com/theMadridZone/status/1639801386299695106?s=20
Зинедин Зидан
Карло Анчелотти
Марсело Гальярдо
Маурисио Почеттино
ФК Реал
Юлиан Нагельсманн
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