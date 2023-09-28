Гансо объяснил, почему «Барселона» 2011 года лучше, чем «Манчестер Сити» Гвардиолы

Бывший полузащитник сборной Бразилии Гансо сравнил «Манчестер Сити» с «Барселоной» 2011 года.

Гансо играл против «Барселоны» в 2011 году за «Сантос» в финале клубного чемпионата мира. Бразильский клуб уступил с разгромным счетом (0:4).

«Кто лучше, та «Барселона» или «Манчестер Сити» Гвардиолы? «Барселона». «Манчестер Сити» — выдающаяся команда, но у той «Барселоны» был Месси — инопланетянин и гений мирового футбола. Им нельзя не восхищаться. Это было в 2011 году. Смотришь на него сейчас, как он эволюционировал, и в это трудно поверить. Кажется, с каждым годом он становится все лучше и лучше. Для меня было честью увидеть игру Месси вблизи», — приводит слова Гансо официальный сайт ФИФА.

Месси летом этого года перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами», выступающий в МЛС. В текущем сезоне 36-летний аргентинец провел 12 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.