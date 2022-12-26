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Сегодня, 04:42

Гаттузо: «Для меня Анчелотти — лучший тренер в мире. Он до сих пор может найти общий язык с любым игроком»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо назвал Карло Анчелотти лучшим тренером в мире.

«Когда я только начинал работать тренером, я позвонил Карло и спросил его: «Как ты это делаешь?». Для меня Анчелотти — лучший специалист в мире. Наверное, с момента, когда он пришел в профессию, сменилось уже 3-4 поколения футболистов, а у Карло до сих пор есть ключ к разуму любого игрока. То, что он всегда был способен найти общий язык с любым, потрясает», — сказал в интервью AS Гаттузо.

Гаттузо выступал под руководством Анчелотти за «Милан» в период с 2001 по 2009 год.

Дженнаро Гаттузо
Карло Анчелотти
Футбол
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