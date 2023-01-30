Гаттузо ушел из «Валенсии» из-за конфликта с руководством клуба

Испанская «Валенсия» 30 января объявила о расторжении контракта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Как информирует Marca, непростое решение было принято обеими сторонами: клуб решил отказаться от услуг итальянского специалиста после серии неудачных результатов, а сам Гаттузо был недоволен работой директоров во время зимнего трансферного окна.

Тренер настаивал на приобретении опорного полузащитника и вингера, но клуб так и не прислушался к этим просьбам.

«Валенсия» на данный момент идет на 14-м месте в испанской примере. У команды всего 1 победа в 10 последних матчах в чемпионате.