Гаттузо заявил, что беспокоится о здоровье Кавани

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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о состоянии нападающего Эдинсона Кавани.
«Я немного беспокоюсь за Эдинсона, поэтому он не играет по 90 минут. Когда у него опухла лодыжка, мы должны были сразу на это отреагировать. На днях он мог провести на поле еще 15-20 минут, но Эдинсон начал испытывать дискомфорт, и мы решили не рисковать. Он важен для команды. Две недели назад мы беспокоились из-за того, что он не забивает, а теперь он стал забивать, и нам нужно быть осторожными», — приводит слова Гаттузо Marca.
В нынешнем сезоне 35-летний уругваец провел за «Валенсию» пять матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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Основные источники исследования