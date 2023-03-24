Гави исключен из основного состава «Барселоны». Он снова числится игроком «молодежки» каталонцев

С сегодняшнего дня, 24 марта, полузащитник «Барселоны» Гави больше не считается игроком основного состава каталонцев.

Ла лига исключила 18-летнего футболиста из заявки каталонцев, Гави снова является игроком молодежной команды «Барселоны».

В сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с Гави до 2026 года, однако клуб не смог расчистить зарплатную ведомость под новое соглашение.

Ранее коммерческий суд «Барселоны» отклонил апелляцию сине-гранатовых на решение регистрации контракта Гави. На данный момент хавбек не может получать повышенную зарплату и играть под 6-м номером.