Гави может летом бесплатно покинуть «Барселону»

«Барселона» рискует бесплатно упустить полузащитника клуба Гави, сообщает The Athletic.

Ранее суд отклонил апелляцию «Барселоны» на регистрацию контракта Гави и утвердил решение о присвоении 18-летнему полузащитнику статуса игрока молодежной команды. По информации источника, после это в силу вступил пункт в контракте Гави, позволяющий ему бесплатно покинуть каталонцев летом.

В сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с 18-летним испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти. В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат.

В январе ла лига сообщила «Барселоне», что футболиста нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а ла лига подала апелляцию. В марте суд отменил регистрацию контракта Гави.