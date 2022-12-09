«Барселона» не может зарегистрировать Гави из-за финансовых проблем клуба

Полузащитник «Барселоны» Гави не числится игроком основного состава из-за финансовых проблем клуба, сообщает Marca.

По данным источника, из-за раздутой зарплатной ведомости каталонцы не только не смогут подписать новичков в январе, но и не зарегистрирует Гави как игрока основного состава. Он все еще футболист резерва сине-гранатовых.

Сообщалось, что в январе эта проблема должны была быть решена. Но пока нет свободного пространства в зарплатной ведомости, поэтому зарегистрировать Гави будет сложно.

В сентябре «Барса» продлила контракт испанцем до 2026 года. В этом сезоне 18-летний футболист провел 14 матчей в ла лиге, отметившись 1 результативной передачей.

В составе сборной Испании на ЧМ-2022 хавбек дошел до 1/8 финала. На турнире он провел 4 матча, отметившись 1 голом. 6 декабря он стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф чемпионатов мира за 64 года.