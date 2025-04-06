Гави — о матче с «Бетисом»: «Ничья оставляет горькое послевкусие»

Полузащитник «Барселоны» Гави подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1).

«Мы понимали, что если победим, то увеличим отрыв. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Ничья оставляет горькое послевкусие. Гола можно было полностью избежать. Мы пропустили совершенно необязательный мяч. Такое случается, и нам нужно это исправлять.

Какие бы решения ни принимал арбитр, так тому и быть, мы не можем вмешиваться в его решения. Я знаю, как сильно тренер мне доверяет. Что говорят люди — мне все равно. Я чувствую большую уверенность и очень счастлив», — приводит слова Гави Marca.

«Барселона» (67 очков) продолжает лидировать в ла лиге. Команда на 4 очка оторвалась от «Реала». У каталонцев прервалась серия из девяти подряд побед в чемпионате Испании.

«Бетис» (48) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.